Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krone Lesertag

Mit der „Krone“ gratis zur Titanic Ausstellung!

Wien ist leiwand
18.11.2025 22:39
(Bild: MAD)

Die „Krone“ lädt am 3. Dezember zum exklusiven Lesertag in die Marx Halle zur immersiven Ausstellung „Die Legende der TITANIC“. Die Tickets sind über den Krone Ticketshop verfügbar und auf acht Timeslots mit je 60 Plätzen aufgeteilt. Schnell sein lohnt sich! 

0 Kommentare

Die Ausstellung widmet sich der Geschichte des legendären Ozeandampfers und verbindet historische Dokumentationen mit moderner Technik. 

Mit modernster Licht- und Projektionstechnik, originalgetreuen Nachbauten und eindrucksvollen Erzählungen vermittelt die Ausstellung einen tiefen Einblick in die Welt des legendären Ozeandampfers. Auf faszinierende Weise werden die technischen Meisterleistungen, die Schicksale der Passagiere sowie die dramatischen Ereignisse der Unglücksnacht erlebbar gemacht. 

+3
Fotos

Kostenloser Besuch am Nachmittag möglich
Der Krone Lesertag bietet freien Eintritt für den Zeitraum von 14.00 bis 18.00 Uhr. Die verfügbaren Karten werden im Krone Ticketshop ausgegeben, pro Buchung können maximal vier Tickets reserviert werden. 

Krone Lesertag
Die Legende der Titanic –  die immersive Ausstellung

Am 03. Dezember 2025 zw. 14 und 18 Uhr lädt die „Krone“ zum exklusiven Lesertag.

Insgesamt stehen 480 kostenlose Tickets zur Verfügung – aufgeteilt auf 8 Timeslots mit jeweils 60 Plätzen.

🎫 Gratis Tickets gibt es im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

📍Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Pro Bestellung können maximal 4 Tickets gesichert werden. Angebot gültig nur solange der Vorrat reicht. Die Einteilung in Timeslots soll einen geregelten Ablauf gewährleisten und den Gästen genügend Zeit bieten, die Ausstellung ohne Gedränge zu erleben. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
216.196 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
209.710 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
202.634 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
636 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Wien ist leiwand
Krone Lesertag
Mit der „Krone“ gratis zur Titanic Ausstellung!
Live in der Stadthalle
Rapper Kontra K: „Man soll mit dem Herzen schauen“
„Krone“-Interview
Bunt.: „Man wartet auf den Fehler in der Rechnung“
Josef Grünwidl
Herr Erzbischof, sind Sie für ein Kopftuchverbot?
Band im Gespräch
Xiu Xiu: Ein musikalischer David-Lynch-Fiebertraum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf