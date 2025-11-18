Mit der „Krone“ gratis zur Titanic Ausstellung!

Die „Krone“ lädt am 3. Dezember zum exklusiven Lesertag in die Marx Halle zur immersiven Ausstellung „Die Legende der TITANIC“. Die Tickets sind über den Krone Ticketshop verfügbar und auf acht Timeslots mit je 60 Plätzen aufgeteilt. Schnell sein lohnt sich!
Die Ausstellung widmet sich der Geschichte des legendären Ozeandampfers und verbindet historische Dokumentationen mit moderner Technik.
Mit modernster Licht- und Projektionstechnik, originalgetreuen Nachbauten und eindrucksvollen Erzählungen vermittelt die Ausstellung einen tiefen Einblick in die Welt des legendären Ozeandampfers. Auf faszinierende Weise werden die technischen Meisterleistungen, die Schicksale der Passagiere sowie die dramatischen Ereignisse der Unglücksnacht erlebbar gemacht.
Kostenloser Besuch am Nachmittag möglich
Der Krone Lesertag bietet freien Eintritt für den Zeitraum von 14.00 bis 18.00 Uhr. Die verfügbaren Karten werden im Krone Ticketshop ausgegeben, pro Buchung können maximal vier Tickets reserviert werden.
Am 03. Dezember 2025 zw. 14 und 18 Uhr lädt die „Krone“ zum exklusiven Lesertag.
Insgesamt stehen 480 kostenlose Tickets zur Verfügung – aufgeteilt auf 8 Timeslots mit jeweils 60 Plätzen.
🎫 Gratis Tickets gibt es im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
📍Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
Pro Bestellung können maximal 4 Tickets gesichert werden. Angebot gültig nur solange der Vorrat reicht. Die Einteilung in Timeslots soll einen geregelten Ablauf gewährleisten und den Gästen genügend Zeit bieten, die Ausstellung ohne Gedränge zu erleben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.