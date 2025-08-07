Gesundheitspolitik: Nun soll Rechnungshof prüfen

Der 56-Jährige reagiert damit auf kritische Fragen, die vor allem Effizienz und Wirtschaftlichkeit „seiner“ Einrichtung ins Zentrum rücken. Konkret will die steirische SPÖ etwa wissen, warum der steirische Gesundheitsfonds mit über 50 Mitarbeitern „so aufgebläht“ ist, während in Oberösterreich, das von den Strukturen und der Einwohnerzahl vergleichbar wäre, nur 18 Mitarbeiter beschäftigt sind. „Gibt es eine Notwendigkeit dafür, so viel Steuergeld für den Gesundheitsfonds aufzuwenden, oder handelt es sich um eine unnötige Doppelstruktur zur A 8 und der Kages?“, poltert der steirische SPÖ-Chef Max Lercher. Und: „Welche Vergütungen und Boni gibt es nach welchen Kriterien für die Management-Ebene?“