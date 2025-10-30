Mann erhält Haftstrafe für Fahrt in Demonstration

Strafmildernd wirkte sich demnach dagegen das Alter des Angeklagten aus. Er hatte eine Strafschuld von sich gewiesen. Nach Gerichtsangaben erklärte er, aus Versehen mit seinem Auto in der Fußgängerzone gelandet zu sein. Das Gericht glaubte das, machte aber klar, dass er bewusst auf die Demo zugefahren sei, als er ihren Zweck erkannt habe. Nachdem er in die Menge gefahren sei, habe er zudem mehrmals in Richtung der Demonstranten zurückgesetzt. Zwei Menschen waren damals von dem Auto erfasst worden, schwerer verletzt wurde aber niemand.