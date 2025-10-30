„Gelbe Rotkreuz-Autos“: Irritation nach Hausbesuch

„Ich bitte alle um Vorsicht!“, schreibt eine Traunerin in den sozialen Medien. Grund für ihre Warnung soll ein etwas „eigentümlicher“ Besuch eines mutmaßlichen Rotkreuz-Mitarbeiters Anfang der Woche gewesen sein. Was war geschehen? „Bei mir war heute ein Herr an der Tür. Er hat sich vorgestellt, er sei vom Roten Kreuz. Im Gespräch meinte er dann, es gäbe jetzt gelbe Rettungswagen und er möchte mich um etwas bitten“, so die Frau weiter.