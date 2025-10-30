Anti-Terror-Poller in Innsbruck sorgten für Rätsel

Polizeiauto statt Poller

Ein Leser der „Krone“ hat schon mehrfach beobachtet, dass die Poller bereits im Einsatz waren. Doch er wunderte sich dabei auch. Denn am 11. Oktober waren neben der Ottoburg nur zwei von vier Pollern hochgefahren. Zwei weitere daneben befanden sich versenkt im Boden, darüber war lediglich ein Sperrgitter angebracht. Ein ähnliches Bild beobachtete der Leser beim Eingang der Maria-Theresien-Straße. Nur dass dort ein Polizeiauto statt einem Absperrgitter stand.