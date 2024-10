„Leitspital hat bisher 13 Millionen Euro gekostet“

„Krone“: Sie waren jüngst bei regionalen Gesundheitsstammtischen dabei. Wo drückt die Steirer in den Bezirken der Schuh?

Karlheinz Kornhäusl: Viele Menschen haben mich mit langen Wartezeiten konfrontiert, etwa bei Hausärzten, Operationen, in Spitalsambulanzen oder bei MR-Untersuchungen. Es war mir da wichtig zuzuhören und zu erklären, so wie ich es 15 Jahre lang als Arzt gemacht habe. Aber ich habe auch immer wieder betont: Bei allen Problemen, die wir aktuell haben, haben wir trotzdem ein sehr gutes Gesundheitssystem – und da habe ich zu 99 Prozent Zustimmung bekommen.