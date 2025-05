Wer als Patient nicht absagt, bezahlt 150 Euro

„Welcome.“ Betritt man die Ordination von Sabine Schwarz-Oswald in der Grazer Keplerstraße, springt einem der leuchtende Neonschriftzug sofort ins Auge. Dass man sich willkommen fühlt, machen aber vor allem die freundlichen Mitarbeiterinnen aus, die für die Radiologin Termine koordinieren. Und das in der Regel unter ziemlichem Druck: Röntgenbilder, Ultraschall- oder Knochendichte-Untersuchungen werden hier gemacht, am häufigsten sind es Mammografien.