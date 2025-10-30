Coronaskeptiker und Flugblatt sorgen für Aufregung

Veranstaltung verlief ruhig und ohne Zwischenfälle

Stattgefunden hat das Event dann ein paar Häuser weiter im Heurigen Augartl. Die Veranstaltung verlief ruhig. „Der Vortrag war sachlich und ohne politisches Anpatzen“, versucht Stadtrat Martin Kurz von der FPÖ-Ternitz Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Die Stammtische werden vom Freiheitlichen Bildungsinstitut, dem FBI, organisiert und fördern die staatsbürgerliche Aufklärung und den gesellschaftlichen Diskurs. „Bei seinen Veranstaltungen bedient sich das FBI generell unterschiedlichster Vortragender aus Theorie und Praxis, wie in diesem Fall auch Martin Rutter, einer zentralen Persönlichkeit im gesamten Corona-Komplex“, heißt es dazu aus der FBI-Pressestelle.