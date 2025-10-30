Ein Must Have für alle Fotografieliebhaber

Ob am Berg, auf der Skipiste oder beim Städtetrip: Das neue vivo X300 Pro ist das perfekte Smartphone für all jene, die ihre schönsten Outdoor-Erlebnisse für immer festhalten möchten – ohne dabei eine schwere Kamera mitzuschleppen. Das Fotografie-Flagship kombiniert modernes Design, eine starke Akkulaufzeit und eine Kamera, die selbst bei Wind, Wetter und Gegenlicht beeindruckt.