Ein Must Have für alle Fotografieliebhaber

Österreich
30.10.2025 18:00
(Bild: vivo)

Ob am Berg, auf der Skipiste oder beim Städtetrip: Das neue vivo X300 Pro ist das perfekte Smartphone für all jene, die ihre schönsten Outdoor-Erlebnisse für immer festhalten möchten – ohne dabei eine schwere Kamera mitzuschleppen. Das Fotografie-Flagship kombiniert modernes Design, eine starke Akkulaufzeit und eine Kamera, die selbst bei Wind, Wetter und Gegenlicht beeindruckt.

200 Megapixel für die schönsten Momente im Leben 
Die Kamera des vivo X300 Pro wurde gemeinsam mit ZEISS entwickelt – und das merkt man bei jedem Schnappschuss. Die 200 Megapixel Telekamera sorgt für gestochen scharfe Bilder - von glitzernden Schneeflocken bis hin zum Sonnenaufgang über der Stadt. Farben, Kontraste und Details wirken dabei so klar, dass man den Moment beinahe wieder spürt.

Besonders praktisch für unterwegs: Die intelligente Bildstabilisierung gleicht Bewegungen aus, wenn man aus der Hand fotografiert oder filmt. So entstehen selbst beim Wandern, auf Radtouren oder auf der Skipiste ruhige, klare Aufnahmen – ganz ohne Stativ.

(Bild: vivo)

Bereit für jedes Abenteuer 
Outdoor-Fotografie bedeutet oft wechselndes Wetter, Staub und Temperaturschwankungen – kein Problem für das vivo X300 Pro. Mit IP68/IP69-Schutz ist es wasser- und staubdicht und das Armor Glass schützt das Display zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Der 5440-mAh-Akku hält lange durch und ist mit 90-Watt-Schnelladen in kürzester Zeit wieder einsatzbereit – besonders praktisch, wenn man länger unterwegs ist.

(Bild: vivo)

Kreativität leicht gemacht 
Das AI Image Studio unterstützt beim Fotografieren mit cleveren Tools. KI-gestützte Funktionen wie AI Landscape Master oder AI Passerby Erase helfen dabei, Landschaften zu optimieren oder störende Elemente im Bild einfach zu entfernen. Auch Videos gelingen professionell: Mit 4K-Auflösung und Dolby Vision können Hobbyfilmer ihre Abenteuer nun in beeindruckender Qualität festhalten – perfekt, um Reiseabenteuer, Naturclips oder spannende Sportaufnahmen in bester Qualität zu teilen.

(Bild: vivo)

Neben seiner Leistung überzeugt das X300 Pro auch optisch: Das flache 6,78-Zoll-Display, das schlanke Unibody-Design und die neue Farbe Dune Brown machen es zum stylischen Begleiter. Es kombiniert die Präzision professioneller ZEISS-Optik mit moderner KI-Technologie und einem robusten Design – perfekt für alle, die die Welt entdecken und ihre Erlebnisse in atemberaubenden Bildern festhalten wollen. Erhältlich ist das neue vivo X300 Pro ab 2. November österreichweit zu einem UVP von 1.399 Euro. Mehr Informationen finden Sie hier: www.vivo.com/at

