Drei heikle Jobs für Arzt werden Fall für Landtag

Dass Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nun als Ziel für 2023 formuliert hat, dass nur in 84 Prozent der Fälle die Rettung innerhalb der von der WHO vorgegebenen Hilfsfrist von 15 Minuten einzutreffen hat, bringt für die KPÖ das Fass zum Überlaufen: „Das ist eine Bankrotterklärung für unser Notarzt- und Rettungswesen“, sagt Landtagsabgeordnete Claudia Klimt-Weithaler. In einem Antrag fordert die Gesundheitssprecherin, die „Versorgung in jeder Region der Steiermark an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden pro Tag zu gewährleisten“.