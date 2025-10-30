Schockanrufe in Salzburg: Betrüger mit neuem Trick

So schützen Sie sich vor Schockanrufen:

Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlichen Anrufen, insbesondere wenn angeblich Angehörige in Not sind oder große Geldbeträge gefordert werden.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder Telefonnummern von Familienmitgliedern weiter.

Rufen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen unter der bekannten Nummer an.

Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort – lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen oder vermeintliche Polizisten.

Denken Sie daran: Polizei oder Amtspersonen fordern niemals telefonisch die Aushändigung von Geld oder Wertsachen.