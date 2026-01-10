Der schwierige Kampf gegen die hohe Inflation

Die Hauptpreistreiber hierzulande sind klar festgemacht: Haushaltsenergie und Dienstleistungen. Bei Strom und Gas fällt uns jetzt die „Großzügigkeit“ von 2024 in Form von Strompreisbremse, gesenkter bzw. ausgesetzter Energieabgabe und Ökostrombeitrag auf den Kopf. 2025 fielen die Begünstigungen nämlich wieder weg, was die Inflation trieb. Ferner wurden auch im Vorjahr die Netzkosten drastisch erhöht. Zur „hausgemachten“ Teuerung kommt dazu, dass die öffentliche Hand auch noch kräftig an der Gebührenschraube drehte – von der Autobahnvignette, der Rezeptgebühr, den Öffitickets bis hin zu den Müll- und (Ab-)Wassergebühren.