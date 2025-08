McLaughlin-Levrone überrascht und überragt alle

Bei den US-Meisterschaften in der Leichtathletik in Eugene/Oregon hat 400-m-Hürden-Olympiasiegerin Sydney McLaughlin-Levrone mit einem Start im 400-m-Bewerb überrascht und gewann diesen auch prompt in 48,90 Sek. – nur zwei Zehntel über dem Amerika-Rekord. Damit qualifizierte sie sich auf dieser Strecke für die Weltmeisterschaften im September in Tokio. McLaughlin-Levrone ist über 400 m Hürden zweifache Olympiasiegerin und hält auch den Weltrekord.