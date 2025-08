Die Hintergründe zum Millionen-Transfer Gloukh

Oscars Schwächen

Sein Assist in Bergen für Nene? Herausragend! Solche Highlights gehen viral. Wer einen genauen Blick auf seine Leistungen wirft, wird indes erkennen, dass seine Defensivarbeit mehr als zu wünschen übrig lässt und er oftmals auch in der Offensive nach einem guten Haken oder Dribbling die falschen Entscheidungen trifft. Sein Potenzial ist unbestritten – Topklubs sehen aber deutlich genauer hin. Deshalb erkannten sie auch, dass er noch nicht reif ist für den Sprung in eine Top-5-Liga.