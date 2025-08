Polizeiauto im Einsatz kollidiert frontal mit Bim

Das Unwetter am Samstagabend zog dieses Mal für die Einsatzkräfte in Wien schwere Folgen nach sich. Der Starkregen löste am Wiener Schottenring einen Rettungseinsatz aus, als zwei Polizistinnen im laufenden Einsatz vermutlich bei einem Ausweichmanöver ins Rutschen kamen und gegen eine an der Haltestelle stehende Straßenbahn krachten.