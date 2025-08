Wie oft Hoteliers Opfer von Zechprellerei werden

„Die rund 14.000 Euro Schulden nach einem Familienfest in Tirol hat eine Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht inzwischen beglichen, ein Gerichtsverfahren wird dem Schauspieler wohl dennoch nicht erspart bleiben. Vor dem Richter landete auch ein Braunauer Paar, das beim Luxusurlaub in Rovinj (Kroatien) abgereist war, ohne die fälligen 8500 Euro zu begleichen. Die 56-Jährige fasste ein Jahr bedingte Haft aus, weil sie die Reise gebucht und die Schuld übernommen hatte, ihr Ehemann (57) ging frei. Die Strafe fiel nur deshalb so milde aus, weil das Paar kurz vorm Prozess die Schulden überwiesen hat.