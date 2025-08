Hype um Coach Muslic: „Boss-Jubel“ begeistert Fans

Die Fans von Schalke 04 waren in den vergangenen Jahren einige Tiefschläge gewohnt – umso euphorischer feiert man in Gelsenkirchen den gelungenen Auftakt in die neue Saison der 2. Bundesliga. Nach dem 2:1 gegen Aufstiegsfavorit Hertha BSC gab es kein Halten mehr – und der neue Trainer wird immer mehr zum gefeierten Helden.