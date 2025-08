Vier Bürger stellen Fragen, die Politik antwortet

Vier Bürger, deren Lebensrealitäten für viele Menschen in Oberösterreich stehen, rücken in den Mittelpunkt und stellen den oö. Spitzenpolitikern Fragen: Ein Schüler, ein Schichtarbeiter, eine Pensionistin und die alleinerziehende Mutter Alexandra Engler (41). Sie möchte von Landesrat Martin Winkler (SPÖ) wissen, warum es in Norwegen besser läuft als bei uns und wann Wohnen wieder leistbar wird. Die neue „Krone“-Serie startet heute und läuft den ganzen Sommer.