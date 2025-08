Diese Gegner drohen dem WAC in der nächsten Runde!

Denn sowohl Rijeka als auch Shelbourne gelten als Spitzen-Teams in ihren Ligen und haben in den vergangenen Jahren auch schon Erfahrung im Kampf um die europäischen Bewerbe gesammelt. Allerdings sollte der WAC bei einem Weiterkommen gegen PAOK als leichter Favorit in die Runde starten. Der WAC würde am 21. August auswärts antreten und im Rückspiel am 28. August Heimvorteil haben