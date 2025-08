Yppenplatz-Messerattacke: 32-Jähriger festgenommen

Festnahme im Spital – Motiv noch unklar

Der Vorfall hatte sich Samstagabend gegen 21.45 Uhr in der Brunnengasse – und damit mitten in der neuen Waffenverbotszone – ereignet. Zeugen hatten den blutenden 26-Jährigen am Boden entdeckt. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser, wurde unweit des Tatorts gefunden.