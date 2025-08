Atom-U-Boote: Kreml mahnt Trump zu „Vorsicht“

Inmitten der Spannungen will der US-Sondergesandte Steve Witkoff in dieser Woche nach Moskau reisen. Peskow sprach am Montag von einem „wichtigen und nützlichen“ Besuch und schloss ein Treffen mit Präsident Putin nicht aus. „Wir freuen uns immer, Herrn Witkoff in Moskau zu sehen und freuen uns, mit ihm in Kontakt zu sein.“