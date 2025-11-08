Vorteilswelt
Am frühen Morgen

Flammen schossen aus Hütten in Schrebergarten

Salzburg
08.11.2025 10:01
Lichterloh brannten zwei Hütten in Saalfelden.
Lichterloh brannten zwei Hütten in Saalfelden.(Bild: Feuerwehr Saalfelden)

Am frühen Samstagmorgen brannten zwei Schrebergartenhütten in Saalfelden (Salzburg). Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Es hätte vermutlich noch schlimmer kommen können, denn auch Gasflaschen waren am Brandort.

Gegen 4.35 Uhr am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Saalfelden zu einem Brand einer Schrebergartenhütte im Bereich Dorfheim alarmiert. Nicht nur eine, sondern noch eine weitere Hütte brannte inzwischen lichterloh. Auch eine Hecke stand bereits in Flammen. Menschen waren nicht mehr in den Hütten. 

Menschen befanden sich nicht mehr in den Hütten.
Menschen befanden sich nicht mehr in den Hütten.(Bild: Feuerwehr Saalfelden)

Die Feuerwehr löschte von außen sowie mittels Atemschutztrupps von innen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur Verstärkung der Mannschaft wurde der Löschzug Wiesersberg gerufen.

Eine große Rauchwolke bildete sich.
Eine große Rauchwolke bildete sich.(Bild: Feuerwehr Saalfelden)

Photovoltaikanlagen abgeschaltet 
Die Atemschutztrupps fanden mehrere Gasflaschen in den Hütten. Diese hatten sich noch nicht entzündet, wurden geborgen und anschließend gekühlt. Die Photovoltaikanlagen auf beiden Hüttendächern schalteten die Einsatzkräfte ab.

Gegen 8 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.
Gegen 8 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.(Bild: Feuerwehr Saalfelden)
Gegen 6.16 Uhr konnte der Einsatzleiter „Brand aus“ vermelden, die Nachlöscharbeiten gingen noch bis 8 Uhr. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei ermittelt. 

