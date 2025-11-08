Flammen schossen aus Hütten in Schrebergarten

Gegen 4.35 Uhr am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Saalfelden zu einem Brand einer Schrebergartenhütte im Bereich Dorfheim alarmiert. Nicht nur eine, sondern noch eine weitere Hütte brannte inzwischen lichterloh. Auch eine Hecke stand bereits in Flammen. Menschen waren nicht mehr in den Hütten.