Prozess in Innsbruck

Kinderpornos brachten Ex-Lehrer fast hinter Gitter

Tirol
08.11.2025 11:00
Bei Kinderpornos vergessen viele das Leid, das oft dahinter steckt (Symbolbild).
Bei Kinderpornos vergessen viele das Leid, das oft dahinter steckt (Symbolbild).(Bild: ©Bruno – stock.adobe.com)

Oft wird es als Lolita-Komplex verharmlost – doch seine vermeintliche Neigung zu jungen Mädchen brachte jetzt einen früheren Oberstufen-Lehrer (53) in Innsbruck vor Gericht. Er hatte mehrere Nacktbilder von Mündigen und Unmündigen auf dem Handy. Schülerinnen brachten den Fall ins Rollen.

Ausgerechnet bei einer Präventionsveranstaltung in seiner Schule meldeten mehrere Jugendliche, dass der 53-Jährige über diverse Chats regelmäßig Kontakt zu Minderjährigen sucht. Neben schulischen und alltäglichen Themen soll der Pädagoge dabei auch schnell über sexuelle Vorlieben gesprochen und die Mädchen sogar aufgefordert haben, sich selbst zu befriedigen. Die Ermittlungen begannen, nachdem sogar mit Fake-Profilen versucht wurde, den Angeklagten in die Falle zu locken.

Ich war immer der Meinung, dass die Chat-Partnerinnen und die Mädchen auf den Fotos mindestens 18 Jahre sind.

Der Angeklagte vor Gericht

Am Handy des zweifachen Vaters entdeckte die Kriminalpolizei schließlich auch abscheuliche Nacktfotos von Minderjährigen. „Ich habe aus Frust Alkohol getrunken und zu chatten begonnen. Mir war die Tragweite nicht bewusst“, versuchte der Tiroler, der im Internet nachweislich auch mehrmals nach Pornos von Teenagern gesucht hat, seine Taten kleinzureden. „Ich war immer der Meinung, dass die Chat-Partnerinnen und die Mädchen auf den Fotos mindestens 18 Jahre sind.“

Berufsverbot für früheren Pädagogen ausgesprochen
Auch als Richter Michael Böhler dem ehemaligen Lehrer Bilder mit nackten Mädchen zeigte, die eindeutig unter 14 Jahre alt sind, beharrte dieser darauf, dass es sich durchaus auch um 18-Jährige handeln könnte.

Strafverhandlung im Salzburger Landesgericht
Bewährungsstrafe
Wegen „dummer Neugier“ Kinderpornos angeschaut
07.10.2025

Am Ende wurde der Angeklagte zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt und über ihn eine Geldstrafe von 4320 Euro verhängt. Der Richter sprach zudem ein Berufsverbot aus, obwohl sich der 53-Jährige bereits selbst beruflich umorientiert hat. Der Verteidiger meldete volle Berufung an.

Samuel Thurner
