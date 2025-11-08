Kinderpornos brachten Ex-Lehrer fast hinter Gitter

Ausgerechnet bei einer Präventionsveranstaltung in seiner Schule meldeten mehrere Jugendliche, dass der 53-Jährige über diverse Chats regelmäßig Kontakt zu Minderjährigen sucht. Neben schulischen und alltäglichen Themen soll der Pädagoge dabei auch schnell über sexuelle Vorlieben gesprochen und die Mädchen sogar aufgefordert haben, sich selbst zu befriedigen. Die Ermittlungen begannen, nachdem sogar mit Fake-Profilen versucht wurde, den Angeklagten in die Falle zu locken.