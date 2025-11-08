Vorteilswelt
Kriegsgebiet Ukraine

ORF-Mann Wehrschütz von Drohne angegriffen

Österreich
08.11.2025 10:42
Christian Wehrschütz berichtet seit Jahrzehnten aus Kriegsgebieten.
Christian Wehrschütz berichtet seit Jahrzehnten aus Kriegsgebieten.(Bild: Matzl Christoph)

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz ist nach Informationen der „Krone“ während der Recherche in der Ukraine von einer Drohne angegriffen worden. Der Kriegsberichterstatter befand sich mit seinem Kamerateam in einem Auto an der Front.

0 Kommentare

Wehrschütz und seine Mitarbeiter sollen den Zwischenfall unverletzt überstanden haben. Die Drohne dürfte ersten Informationen zufolge eine russische gewesen sein.

Nähere Informationen folgen.

