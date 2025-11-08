Fand Code des Lebens – jetzt ist James Watson tot!

Watson schrieb Geschichte: Gemeinsam mit seinem Kollegen Francis Crick knackte er in den 1950er-Jahren das Rätsel des Lebens. Die beiden entdeckten, dass das Erbmaterial DNA in Form einer Doppelhelix aufgebaut ist – wie eine spiralförmig gedrehte Strickleiter. Damit schufen sie die Grundlage für Gentechnik, Medizin und alles, was wir heute über Erbgut und Vererbung wissen.