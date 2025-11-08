Bayern: Schüsse auf Aggro-Wels waren rechtens

Der Fall hatte weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus hohe Wellen geschlagen: Nachdem im Brombachsee mehrere Schwimmer gebissen hatte, rückte die Polizei an. Die Beamten schossen erfolglos mehrmals auf den Fisch, ein Angler holte ihn schlißelich aus dem Wasser. Tierschützer orteten einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und forderten Konsequenzen.