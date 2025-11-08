Nächstes großes Sport-Event vor Schloss Schönbrunn

Schon über 30 App Run Events sind geöffnet

Neben dem Flagship Run in Wien gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, Teil des Wings for Life World Run zu sein: Beim vergangenen Lauf 2025 wurden 114 App Run Events in allen Bundesländern Österreichs organisiert. Aktuell sind bereits über 30 App Run Events geöffnet und laden ein, gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer ausgewählten Strecke zu starten, darunter die App Run Events am Red Bull Ring, in Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt oder Steyr. Wer lieber allein auf seiner Lieblingsroute läuft, kann mit der Wings for Life World Run App zudem auch individuell an den Start gehen.