Ein Lebenszeichen der Bullen-Akademie

Ein positives Signal, das zeigt, dass Potenzial da ist! Aber ob sich die vier Talente auf Dauer durchsetzen können, ist trotzdem noch nicht absehbar. Die größten Hoffnungen ruhen auf Torwart Zawieschitzky, der bereits bei der Klub-WM sein Können aufblitzen ließ und mit seiner Lockerheit überzeugt. Auch beim Euro-League-Debüt wirkte er nicht nervös. „Ich habe mir einfach gedacht, dass es ein Youth-League-Spiel ist“, grinste der 18-Jährige.