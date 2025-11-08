„Einfach nur Müll!“ Verstappen platzt der Kragen

Regen als Hoffnung

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sieht nach dem Qualifying wenig Chance für Verstappen im Sprint. „In Sektor zwei mit den meisten Kurven fehlt uns einfach die nötige Downforce, der nötige Grip. Da verlieren wir vier Zehntel auf einem relativ kurzen Abschnitt. Für den Sprint sehe ich keinerlei Möglichkeiten, außer es regnet vielleicht“, sagt Marko.