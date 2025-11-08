„Einfach nur Müll!“ Verstappen platzt der Kragen

Nur Rang sechs - es ist der schlechteste Sprint-Startplatz für Max Verstappen in diesem Jahr. „Es war einfach nur Müll“, schimpft der Red-Bull-Pilot nach dem Rückschlag im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1.
Während WM-Leader Lando Norris (McLaren) heute (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) von der Pole-Position in den Formel-1-Sprint von Sao Paulo geht, steht Kontrahent Max Verstappen nur in Reihe drei. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Niederländers.
„Ich hatte viele Vibrationen im Auto und bin überall herumgehüpft. Außerdem hatte ich in den langsamen Kurven keinen Grip, das Auto wollte nicht einlenken, und ich hatte keine Traktion. Das war‘s“, ärgert sich Verstappen über die Performance seines „unfahrbaren“ Red-Bull-Boliden.
Regen als Hoffnung
Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sieht nach dem Qualifying wenig Chance für Verstappen im Sprint. „In Sektor zwei mit den meisten Kurven fehlt uns einfach die nötige Downforce, der nötige Grip. Da verlieren wir vier Zehntel auf einem relativ kurzen Abschnitt. Für den Sprint sehe ich keinerlei Möglichkeiten, außer es regnet vielleicht“, sagt Marko.
