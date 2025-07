Tsunami: Tiroler Familie von Strand evakuiert

Warnung übers Handy

Es wäre der „erste sonnige Tag“ gewesen, sagte Schwamberger, deshalb habe sich die Familie für einen Tag am Strand entschlossen. Gerade als sie ankamen, bekam der 50-Jährige eine Warnung über sein Handy. Zwar war die Nachricht auf Japanisch, jedoch schnell mittels Übersetzungshilfe entschlüsselt. In der Region werde vor einem Tsunami gewarnt, sie sollen sich in höheren Lagen in Sicherheit begeben, hieß es dort.