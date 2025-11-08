Nach 34 Jahren: Erlösender Sieg für Traditionsklub

Zum Matchwinner für den Traditionsklub avancierte der deutsche Mittelfeldspielers Idrissa Toure mit seinem Goldtor in der 75. Minute. Der Aufsteiger bezwang US Cremonese am elften Spieltag mit 1:0 (0:0) und verbuchte damit den ersten Erfolg nach der Rückkehr in Italiens Fußball-Oberhaus.