Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warten hat ein Ende

Nach 34 Jahren: Erlösender Sieg für Traditionsklub

Fußball International
08.11.2025 11:06
Beim SC Pisa gab es kein Halten mehr.
Beim SC Pisa gab es kein Halten mehr.(Bild: EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA)

Ein historischer Moment! Nach 34 Jahren durfte der SC Pisa am Freitag wieder einen Sieg in der Serie A bejubeln.

0 Kommentare

Zum Matchwinner für den Traditionsklub avancierte der deutsche Mittelfeldspielers Idrissa Toure mit seinem Goldtor in der 75. Minute. Der Aufsteiger bezwang US Cremonese am elften Spieltag mit 1:0 (0:0) und verbuchte damit den ersten Erfolg nach der Rückkehr in Italiens Fußball-Oberhaus.

Sprung auf Rang 15
Nicht nur ein historischer, sondern auch ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Mit neun Zählern liegt Pisa nun auf Rang 15 in der Serie A.

Zuletzt hatte Pisa im Mai 1991 einen Erstliga-Sieg einfahren können, damals gelang ein 1:0 gegen Bari. Danach spielte Pisa mehr als drei Jahrzehnte nicht mehr in der Serie A, ehe im Sommer der Wiederaufstieg gelang.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.066 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
100.288 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
94.183 mal gelesen
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Fußball International
Vor Schlagerspiel
Pep Guardiola gesteht: „Ich vermisse Jürgen Klopp“
Warten hat ein Ende
Nach 34 Jahren: Erlösender Sieg für Traditionsklub
Glamouröser Auftritt
EM-Heldin zieht mit Outfit alle Blicke auf sich
„Krone“-Kolumne
Ein Lebenszeichen der Bullen-Akademie
Geht Serie weiter?
„Habe ihn im Fokus“: Ilzer warnt vor ÖFB-Legionär
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf