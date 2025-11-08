Nach 34 Jahren: Erlösender Sieg für Traditionsklub

Ein historischer Moment! Nach 34 Jahren durfte der SC Pisa am Freitag wieder einen Sieg in der Serie A bejubeln.
Zum Matchwinner für den Traditionsklub avancierte der deutsche Mittelfeldspielers Idrissa Toure mit seinem Goldtor in der 75. Minute. Der Aufsteiger bezwang US Cremonese am elften Spieltag mit 1:0 (0:0) und verbuchte damit den ersten Erfolg nach der Rückkehr in Italiens Fußball-Oberhaus.
Sprung auf Rang 15
Nicht nur ein historischer, sondern auch ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Mit neun Zählern liegt Pisa nun auf Rang 15 in der Serie A.
Zuletzt hatte Pisa im Mai 1991 einen Erstliga-Sieg einfahren können, damals gelang ein 1:0 gegen Bari. Danach spielte Pisa mehr als drei Jahrzehnte nicht mehr in der Serie A, ehe im Sommer der Wiederaufstieg gelang.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.