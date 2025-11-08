Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glamouröser Auftritt

EM-Heldin zieht mit Outfit alle Blicke auf sich

Fußball International
08.11.2025 10:31
Chloe Kelly glänzt auch abseits des grünen Rasens.
Chloe Kelly glänzt auch abseits des grünen Rasens.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Vor wenigen Monaten hatte sie im EM-Finale für Furore gesorgt, jetzt zog Chloe Kelly abseits des Fußballplatzes alle Blicke auf sich. Beim „Woman of the Year-Award“ in London legte der Star der englischen Nationalmannschaft einen glänzenden Auftritt hin.

0 Kommentare

In einem ärmellosen, fast transparenten Kleid mit dazugehöriger Kapuze posierte Chloe Kelly am Donnerstag für die Kameras. Ihr glamouröses Outfit soll sogar mit Juwelen verziert worden sein – damit war die 27-Jährige der absolute Hingucker bei der Verleihung in der englischen Hauptstadt.

Chloe Kelly
Chloe Kelly(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Die Stürmerin, die unter anderem mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger mit Arsenal in der Champions League triumphiert hatte, wurde zur Sportlerin des Jahres gekürt. „Wir sind auf den Plakatwänden, auf den Spielfeldern in den Stadien und im Fernsehen zu sehen, sodass die Mädchen uns sehen können, wann immer sie wollen“, freute sich Kelly über die positive Entwicklung des Frauenfußballs.

Jubel sorgte für Ärger
Im EM-Finale gegen Spanien im Juli war Kelly neben Torfrau Hannah Hampton zur großen Heldin avanciert. Mit einem satten Schuss sorgte Kelly, die in ihrer Karriere zahlreiche Rückschläge erlitten hatte, im Elfmeterschießen für die Entscheidung zugunsten der Lionesses. Ihr Jubel danach sorgt jedoch für erhitzte Gemüter.

Denn Kelly war zunächst in Richtung ihrer Teamkollegin Hampton gelaufen, entschied sich dann jedoch um und steuerte auf die linke Seite des Tores zu. Dort stand Spaniens Torhüterin Cata Coll, deren Titelträume gerade geplatzt waren.

Lesen Sie auch:
Chloe Kelly (re.) jubelte wenige Meter vor Cata Coll.
Mega-Frust in Spanien
„Unnötige“ Geste löst Empörung nach EM-Finale aus
28.07.2025

Dass Kelly ausgerechnet vor der Kontrahentin gejubelt hatte, ärgerte die spanische Zeitung „AS“. „Das ist unnötig, meine Freundin“, schimpfte das Medium und sprach von einer „überheblichen“ Aktion. Kelly, die bereits im Halbfinale gegen Italien und im EM-Finale 2022 gegen Deutschland das entscheidende Tor erzielt hatte, war’s herzlich egal …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
157.023 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.797 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
99.441 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Fußball International
Glamouröser Auftritt
EM-Heldin zieht mit Outfit alle Blicke auf sich
„Krone“-Kolumne
Ein Lebenszeichen der Bullen-Akademie
Geht Serie weiter?
„Habe ihn im Fokus“: Ilzer warnt vor ÖFB-Legionär
Strittige Szenen
Sturm im Glück? Das sagt der Schiri-Experte
Trainer vor Rauswurf
Nach „schwierigster Pleite“ droht Bundesliga-Aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf