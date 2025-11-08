EM-Heldin zieht mit Outfit alle Blicke auf sich

Die Stürmerin, die unter anderem mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger mit Arsenal in der Champions League triumphiert hatte, wurde zur Sportlerin des Jahres gekürt. „Wir sind auf den Plakatwänden, auf den Spielfeldern in den Stadien und im Fernsehen zu sehen, sodass die Mädchen uns sehen können, wann immer sie wollen“, freute sich Kelly über die positive Entwicklung des Frauenfußballs.