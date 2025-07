Schiffswrack aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt

Name des Schiffs am Heck gut zu lesen

Die Taucher sind sich sicher, in 82 Metern Tiefe das richtige Wrack gefunden zu haben. „Das Schiff steht aufrecht auf dem Seegrund und ist bemerkenswert gut erhalten“, sagte Pischyna. Die Taucher prüften für die Identifikation mehrere Merkmale, unter anderem die Anzahl und Größe der Deckkanonen.