Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weniger Holz als 2016

Wetterextreme bremsen das Wachstum der Bäume

Wissenschaft
07.01.2026 11:27
Ist es zu heiß und zu trocken, verdunstet mehr Wasser, als Bäume über ihre Wurzeln aufnehmen ...
Ist es zu heiß und zu trocken, verdunstet mehr Wasser, als Bäume über ihre Wurzeln aufnehmen können, sie geraten unter Stress und das Wachstum stoppt.(Bild: Andreas Vitting)

Der Klimawandel bremst das Wachstum wichtiger Baumarten in der Schweiz. Zwar beginnen Bäume wegen steigender Temperaturen heute früher im Jahr zu wachsen, insgesamt legen sie aber weniger Holz zu als noch vor zehn Jahren. 

0 Kommentare

Ein geringerer Zuwachs beim Stammdurchmesser bedeutet, dass die Wälder weniger CO2 aufnehmen und die Erderwärmung schlechter abfedern können.

Zuwachs setzt früher ein
Laut der Untersuchung hat sich der Beginn des Stammwachstums in den vergangenen zehn Jahren um mehrere Tage nach vorn verschoben. In manchen Jahren setzte der Zuwachs sogar zwei bis drei Wochen früher ein als zu Beginn der 2000er-Jahre. Gleichzeitig haben Hitze- und Trockenperioden deutlich zugenommen. Genau diese Wetterextreme bremsen das Wachstum der Bäume.

Laut Untersuchung hat sich der Beginn des Stammwachstums in den vergangenen zehn Jahren um ...
Laut Untersuchung hat sich der Beginn des Stammwachstums in den vergangenen zehn Jahren um mehrere Tage deutlich nach vorn verschoben.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Wasser entscheidender Faktor
Zwischen 2012 und 2022 zeigte keine der untersuchten Baumarten ein stärkeres Wachstum. Bei Eichen und Föhren blieb der Zuwachs konstant, während Fichten, Weißtannen und Buchen sogar weniger wuchsen. Entscheidend ist dabei nicht die Länge der Vegetationsperiode, sondern die Anzahl der Tage, an denen tatsächlich Stammzuwachs stattfindet. Diese hängt stark davon ab, ob ausreichend Wasser verfügbar ist.

Ist es zu heiß und zu trocken, verdunstet mehr Wasser, als die Bäume über ihre Wurzeln aufnehmen können, sie geraten unter Stress und das Wachstum stoppt. Je nach Art wachsen Bäume nur an etwa 40 bis 110 Tagen pro Jahr. „Am Schluss entscheiden einzelne Tage und Stunden, wie viel ein Baum wächst“, so der WSL-Forscher Arun Bose.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Wissenschaft
Weniger Holz als 2016
Wetterextreme bremsen das Wachstum der Bäume
Krone Plus Logo
„Fragen an den Himmel“
Die alten Mythen hinter der chinesischen Raumfahrt
Krone Plus Logo
Inferno in der Schweiz
Darum ist Feuerphänomen „Flashover“ so gefährlich
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Batterien-Technologie: Schlägt Natrium Lithium?
Quält seit 3100 Jahren
Herpes-Virus verfolgt Menschen seit der Eisenzeit
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf