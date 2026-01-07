Der Klimawandel bremst das Wachstum wichtiger Baumarten in der Schweiz. Zwar beginnen Bäume wegen steigender Temperaturen heute früher im Jahr zu wachsen, insgesamt legen sie aber weniger Holz zu als noch vor zehn Jahren.
Ein geringerer Zuwachs beim Stammdurchmesser bedeutet, dass die Wälder weniger CO2 aufnehmen und die Erderwärmung schlechter abfedern können.
Zuwachs setzt früher ein
Laut der Untersuchung hat sich der Beginn des Stammwachstums in den vergangenen zehn Jahren um mehrere Tage nach vorn verschoben. In manchen Jahren setzte der Zuwachs sogar zwei bis drei Wochen früher ein als zu Beginn der 2000er-Jahre. Gleichzeitig haben Hitze- und Trockenperioden deutlich zugenommen. Genau diese Wetterextreme bremsen das Wachstum der Bäume.
Wasser entscheidender Faktor
Zwischen 2012 und 2022 zeigte keine der untersuchten Baumarten ein stärkeres Wachstum. Bei Eichen und Föhren blieb der Zuwachs konstant, während Fichten, Weißtannen und Buchen sogar weniger wuchsen. Entscheidend ist dabei nicht die Länge der Vegetationsperiode, sondern die Anzahl der Tage, an denen tatsächlich Stammzuwachs stattfindet. Diese hängt stark davon ab, ob ausreichend Wasser verfügbar ist.
Ist es zu heiß und zu trocken, verdunstet mehr Wasser, als die Bäume über ihre Wurzeln aufnehmen können, sie geraten unter Stress und das Wachstum stoppt. Je nach Art wachsen Bäume nur an etwa 40 bis 110 Tagen pro Jahr. „Am Schluss entscheiden einzelne Tage und Stunden, wie viel ein Baum wächst“, so der WSL-Forscher Arun Bose.
