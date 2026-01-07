Zuwachs setzt früher ein

Laut der Untersuchung hat sich der Beginn des Stammwachstums in den vergangenen zehn Jahren um mehrere Tage nach vorn verschoben. In manchen Jahren setzte der Zuwachs sogar zwei bis drei Wochen früher ein als zu Beginn der 2000er-Jahre. Gleichzeitig haben Hitze- und Trockenperioden deutlich zugenommen. Genau diese Wetterextreme bremsen das Wachstum der Bäume.