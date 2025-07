Randalierer: Cobra-Einsatz auf 2100 Meter Seehöhe

Was war passiert? Am vergangenen Samstag alarmierte Gerhard Pilat, langjähriger Pächter der Eisenerzer Reichensteinhütte, gegen 19.45 Uhr die Polizei. Zwei Gäste – ein 43-Jähriger und ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Leoben – waren sich in die Haare geraten. „Die beiden waren betrunken, die Situation ist eskaliert. Irgendwann wusste ich mir nicht mehr anders zu helfen und rief die Einsatzkräfte“, erzählte der Wirt am Samstag nun der „Krone“.