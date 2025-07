Dirigent Muti kritisiert politische Korrektheit

„In manchen Ländern darf man nicht mehr ‘Orientale‘, sondern muss ‘Asiate‘ sagen. Und in der Oper werden die Texte geändert, obwohl man sie eigentlich im historischen Kontext betrachten sollte. In einer Aufführung von Turandot in Kanada hat man die Namen Ping, Pang und Pong in Jim, Bob und Bill geändert. Das wird zu einem umgekehrten Rassismus. Ich finde, alles, was extrem ist, ist gefährlich“, führte der Dirigent aus, der am 28. Juli seinen 84. Geburtstag feiert.