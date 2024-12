„Strauss’ Musik ist meine Friedensbotschaft“

Muti findet es selbstverständlich, dass bei den „Wienern“ jetzt Frauen spielen können. „Im 19. Jahrhundert gab es in Wien Frauenorchester, die vorwiegend Kompositionen von Frauen spielten. Ich war dreizehn Jahre Chef des Chicago Symphony Orchestra und bin dort jetzt Musikdirektor emeritus auf Lebenszeit: Als ich 2007 in Chicago startete, wusste ich, ich müsse in den Chicago-Sound mediterrane Sonne, Entspannung, italienischen Humor bringen. ,Cantare!, lassen Sie die Instrumente singen‘, habe ich ihnen immer wieder gesagt. Da haben mir die Frauen im Orchester, die in der Mehrheit waren, sehr geholfen.