Nenas Tochter trauert um Vater Benedict Freitag

„Unser Papa, Benedict Franz Freitag, ist am Freitag, dem 15. August, weitergereist“, schrieb die Tochter von Popsängerin Nena in ihrem Nachruf. „Wenn ich sage, der Tod gehört zum Leben dazu, muss ich mir eingestehen, dass mein Verstand schon weiter und ein großer Philosoph ist – aber mein Herz hängt hinterher. Sind die eigenen Eltern nicht unsterblich? Der Schmerz, die Trauer und das Loslassen kommen in Wellen, wie Wehen. In den Pausen wird viel gelacht und es gibt eine Menge zu tun.“ Am Ende verabschiedet sie sich: „Ich schaue in den Sternenhimmel und fühle deine Größe, und ich fühle deine Umarmung in den Sonnenstrahlen. Du bist jetzt überall.“