„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery schwanger

Die britische Schauspielerin Michelle Dockery und ihr Ehemann Jasper Waller-Bridge erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Am Mittwoch präsentierte sie bei der Weltpremiere von „Downton Abbey: Das große Finale“ in London stolz ihren wachsenden Babybauch.
Die 43-Jährige – die vor allem durch ihre Rolle als Lady Mary Crawley in der historischen Dramaserie bekannt ist – trug zur Premiere in der britischen Hauptstadt ein blaues, schulterfreies Kleid. Michelle posierte gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren Co-Stars auf dem roten Teppich für Fotos und verriet dabei, dass sie ein Baby erwarten.
Seit zwei Jahren verheiratet
Das Paar ist seit 2019 zusammen und gab sich im September 2023 in London das Jawort.
Michelle und Jasper – der Bruder von Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge - lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und gaben ihre Verlobung im Januar 2022 durch eine Anzeige in der Zeitung „The Times“ bekannt. Die Schauspielerin war zuvor mit dem PR-Manager John Dineen verlobt, der jedoch 2015 im Alter von 34 Jahren an einer seltenen Krebsform verstarb – ein Verlust, der ihr das Herz brach.
Zwei Jahre nach seinem Tod sprach der Serienstar in einem Interview mit „The Guardian“ offen über die Tragödie. „Wir waren verlobt und im Herzen verheiratet, deshalb betrachte ich mich als Witwe … das ist das erste Mal, dass ich das so sage, und es ist ein Stück weit erleichternd, es auszusprechen“, gestand Michelle.
