So erfuhr Jack Osbourne vom Tod seines Vaters Ozzy

„Er war gut gelaunt und glücklich“

„Mein Vater war großartig. Er war gut gelaunt, er war glücklich“, schilderte er. Über den Moment, als ihm Ozzys Tod mitgeteilt wurde, fügte der 39-Jährige hinzu: „Ich wachte in Los Angeles auf, als es um 3.45 Uhr morgens an meine Haustür klopfte. Jemand, der seit etwa 30 Jahren für meine Familie arbeitet, klopfte an meiner Tür, und als ich durch mein Fenster sah und erkannte, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Man informierte mich, dass mein Vater verstorben war.“