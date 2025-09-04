Vorteilswelt
Emotionale Worte

So erfuhr Jack Osbourne vom Tod seines Vaters Ozzy

Society International
04.09.2025 15:00
Jack Osbourne und seine Schwester Kelly bei der Trauerfeier für ihren Vater Ozzy Osbourne.
Jack Osbourne und seine Schwester Kelly bei der Trauerfeier für ihren Vater Ozzy Osbourne.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Der britischen Schauspieler Jack Osbourne hat in einem YouTube-Video erstmals über jenen schlimmen Moment gesprochen, als er vom Tod seines Vaters Ozzy Osbourne erfuhr.

Ozzy Osbourne war am 22. Juli in seinem Haus in Buckinghamshire verstorben. Am folgenden Tag wurde der Black-Sabbath-Rocker in einer privaten Zeremonie am See des Anwesens beigesetzt. Ozzys Tod, verursacht durch einen akuten Herzinfarkt und einen außerklinischen Herzstillstand, erfolgte nur wenige Wochen nach seinem letzten Live-Auftritt in Birmingham.

In einem am Mittwoch veröffentlichten YouTube-Video schildert sein Sohn Jack Osbourne nun, wie er vom Tod seines Vaters erfahren hat. Eine emotionale Rückschau.

„Er war gut gelaunt und glücklich“
„Mein Vater war großartig. Er war gut gelaunt, er war glücklich“, schilderte er. Über den Moment, als ihm Ozzys Tod mitgeteilt wurde, fügte der 39-Jährige hinzu: „Ich wachte in Los Angeles auf, als es um 3.45 Uhr morgens an meine Haustür klopfte. Jemand, der seit etwa 30 Jahren für meine Familie arbeitet, klopfte an meiner Tür, und als ich durch mein Fenster sah und erkannte, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Man informierte mich, dass mein Vater verstorben war.“

Der Reality-TV-Star fuhr fort: „So viele Gedanken, es war ein Gefühl von: ,Okay, er kämpft nicht mehr. Er leidet nicht mehr, und das ist etwas wert.‘ Ich wünschte, er wäre noch hier, wisst ihr? Ich wünschte, er wäre noch bei uns allen, aber er hatte eine schwere Zeit, und ich glaube, die Leute haben das bei der Show gesehen.“

Auf Wikipedia steht nüchtern, dass Ozzy Osbourne ein britischer Rocksänger war. Seine ...
Sterbeurkunde mit Herz
Epische Berufsbezeichnung von Osbourne berührt
08.08.2025
„Tut zu sehr weh“
Herzzerreißend: Jack Osbourne nimmt Abschied
06.08.2025

Jack reiste für die Beerdigung und einen Trauerzug in Birmingham nach Großbritannien, wo tausende Fans zusammenkamen und Tribute an der Black Sabbath Bridge hinterließen. „Ich spreche für die Familie, wenn ich sage: Wir sind so dankbar dafür, und es bedeutete so viel … es war eine Bestätigung, weil ich wusste, dass wir nicht allein waren“, erzählte er.

Porträt von krone.at
krone.at
