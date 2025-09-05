Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über 100 Standorte

So geht es mit Palmers nach der Rettung weiter

Wirtschaft
05.09.2025 05:55
Die Umsätze sind heuer sogar gestiegen, obwohl zu Beginn des Jahres einige Palmers-Shops ...
Die Umsätze sind heuer sogar gestiegen, obwohl zu Beginn des Jahres einige Palmers-Shops zusperren mussten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Nach der Rettung erteilt das Traditionsunternehmen Palmers weiteren Schließungen eine Absage. Die 116 Standorte bleiben bestehen. Bisherige Filialen des Retters werden umbenannt.

0 Kommentare

Der dänische Wäscheriese Change of Scandinavia rettete die insolvente Traditionskette Palmers, seither ist trotzdem vieles ungewiss. Wie die „Krone“ erfuhr, sollen aber alle 116 derzeit geöffneten Filialen (eigene und Franchise) bestehen bleiben. Sie haben die Sanierung überstanden.

„Es gibt keine weiteren Schließungen“, sagt Chef Janis Jung, der Palmers weiter leitet und auch in den Change-Konzernvorstand aufrückt. Während der Sanierung gab der Textilhändler einige Geschäfte ab, das Filialnetz ist in den vergangenen Jahren stark geschrumpft.

Über 300 Mitarbeiter sollen Jobs sicher haben
Mehr als 300 Mitarbeiter sind noch beschäftigt, ein weiterer Abbau ist nicht geplant. Außerhalb der Filialen in der Verwaltung bzw. Zentrale arbeiten auch bereits weniger Leute, trotz Eingliederung in den Konzern ist kein großer Abbau mehr abzusehen.

Palmers ging an den dänischen Großkonzern Change.
Palmers ging an den dänischen Großkonzern Change.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Derzeit ändert sich noch wenig in den Shops und für die Palmers-Kundinnen. Eine neue Werbelinie ist Ende des Jahres geplant. Die Marke Palmers bleibt jedenfalls bestehen, die ikonischen „Palmers-Münzen“ sind weiter einlösbar. Zusätzlich gibt es künftig auch Change-Produkte in den Regalen.

Zuletzt sind die Umsätze sogar gestiegen, das heurige Jahr fällt trotz geschlossener Filialen besser aus als das vorige. Das liegt auch an vielen Abverkäufen, einige Shops mussten heuer zusperren, eher Anfang des Geschäftsjahres, das von Jänner bis Jänner läuft.

Lesen Sie auch:
Am Montag wurde die Fortführung von Palmers bekannt gegeben.
So geht es weiter
Dänen retten jetzt insolvente Textilkette Palmers
30.06.2025
„Krone“-Kommentar
Die Rettung von KTM und Palmers
24.05.2025

Bisherige Change-Filialen werden umbenannt
Change hat schon sechs Filialen in Wien, Wr. Neustadt, Vösendorf, Pasching und Salzburg. Sie werden künftig ebenfalls unter dem Namen Palmers firmieren, die Umgestaltung dürfte dieses Jahr noch über die Bühne gehen. Gesellschafter der Österreich-Tochter sind übrigens zu 25 Prozent Handelsverband-Chef Rainer Will und seine Gattin Marion Will.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
170.720 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
165.928 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
154.685 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1789 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1315 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1197 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Wirtschaft
Über 100 Standorte
So geht es mit Palmers nach der Rettung weiter
Sparprogramm bis 2027
Bei der OMV droht jetzt ein radikaler Jobabbau!
Krone Plus Logo
Kärntner Zentralraum
Wirtschaftskammer legt Bezirksstellen zusammen
Wegen Druck auf Fed?
Goldpreis könne auf mehr als 3800 Euro steigen
Krone Plus Logo
Für alle Beteiligten
So macht KI-Hype die Jobsuche zum Frusterlebnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf