So geht es mit Palmers nach der Rettung weiter

Über 300 Mitarbeiter sollen Jobs sicher haben

Mehr als 300 Mitarbeiter sind noch beschäftigt, ein weiterer Abbau ist nicht geplant. Außerhalb der Filialen in der Verwaltung bzw. Zentrale arbeiten auch bereits weniger Leute, trotz Eingliederung in den Konzern ist kein großer Abbau mehr abzusehen.