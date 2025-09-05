So geht es mit Palmers nach der Rettung weiter

Nach der Rettung erteilt das Traditionsunternehmen Palmers weiteren Schließungen eine Absage. Die 116 Standorte bleiben bestehen. Bisherige Filialen des Retters werden umbenannt.
Der dänische Wäscheriese Change of Scandinavia rettete die insolvente Traditionskette Palmers, seither ist trotzdem vieles ungewiss. Wie die „Krone“ erfuhr, sollen aber alle 116 derzeit geöffneten Filialen (eigene und Franchise) bestehen bleiben. Sie haben die Sanierung überstanden.
„Es gibt keine weiteren Schließungen“, sagt Chef Janis Jung, der Palmers weiter leitet und auch in den Change-Konzernvorstand aufrückt. Während der Sanierung gab der Textilhändler einige Geschäfte ab, das Filialnetz ist in den vergangenen Jahren stark geschrumpft.
Über 300 Mitarbeiter sollen Jobs sicher haben
Mehr als 300 Mitarbeiter sind noch beschäftigt, ein weiterer Abbau ist nicht geplant. Außerhalb der Filialen in der Verwaltung bzw. Zentrale arbeiten auch bereits weniger Leute, trotz Eingliederung in den Konzern ist kein großer Abbau mehr abzusehen.
Derzeit ändert sich noch wenig in den Shops und für die Palmers-Kundinnen. Eine neue Werbelinie ist Ende des Jahres geplant. Die Marke Palmers bleibt jedenfalls bestehen, die ikonischen „Palmers-Münzen“ sind weiter einlösbar. Zusätzlich gibt es künftig auch Change-Produkte in den Regalen.
Zuletzt sind die Umsätze sogar gestiegen, das heurige Jahr fällt trotz geschlossener Filialen besser aus als das vorige. Das liegt auch an vielen Abverkäufen, einige Shops mussten heuer zusperren, eher Anfang des Geschäftsjahres, das von Jänner bis Jänner läuft.
Bisherige Change-Filialen werden umbenannt
Change hat schon sechs Filialen in Wien, Wr. Neustadt, Vösendorf, Pasching und Salzburg. Sie werden künftig ebenfalls unter dem Namen Palmers firmieren, die Umgestaltung dürfte dieses Jahr noch über die Bühne gehen. Gesellschafter der Österreich-Tochter sind übrigens zu 25 Prozent Handelsverband-Chef Rainer Will und seine Gattin Marion Will.
