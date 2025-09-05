Gala! Messi verabschiedet sich mit Doppelpack

Bereits beim Aufwärmen flossen beim Inter-Miami-Star die Tränen. Gemeinsam mit seinen drei Kindern marschierte Messi vor dem Anpfiff auf den Rasen – es waren emotionale Szenen. Für Messi war es aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte Heimspiel mit der Nationalmannschaft. „Es ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich weiß nicht, ob es noch Freundschaftsspiele oder weitere Spiele in Argentinien geben wird“, sagte der achtfache Ballon-d‘Or-Gewinner.