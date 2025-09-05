Vorteilswelt
Emotionale Szenen

Gala! Messi verabschiedet sich mit Doppelpack

Fußball International
05.09.2025 05:37
Lionel Messi marschierte mit seinen drei Söhnen auf den Rasen.
Lionel Messi marschierte mit seinen drei Söhnen auf den Rasen.

Schöner hätte er es sich wohl kaum vorstellen können! Superstar Lionel Messi spielte bei seinem möglicherweise letzten Pflichtspiel in Argentinien groß auf.

Der mittlerweile 38 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft traf im WM-Qualifikationsspiel vor rund 85.000 Fans im Stadion Monumental in Buenos Aires beim 3:0 gegen Venezuela doppelt. Für die WM 2026 war der Titelverteidiger bereits qualifiziert.

Bereits beim Aufwärmen flossen beim Inter-Miami-Star die Tränen. Gemeinsam mit seinen drei Kindern marschierte Messi vor dem Anpfiff auf den Rasen – es waren emotionale Szenen. Für Messi war es aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte Heimspiel mit der Nationalmannschaft. „Es ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich weiß nicht, ob es noch Freundschaftsspiele oder weitere Spiele in Argentinien geben wird“, sagte der achtfache Ballon-d‘Or-Gewinner.

Zwischen 2005 und 2025 erzielte Messi in 194 Länderspielen 114 Tore, was ihn zum argentinischen Rekordtorschützen und Rekordspieler macht. Zudem führte er das Team zum Copa-America-Titel 2021 und 2024 sowie zum WM-Triumph 2022.

Paraguay, Uruguay und Kolumbien lösen WM-Ticket
Unterdessen qualifizierte sich Paraguay nach einem 0:0-Unentschieden gegen Ecuador für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Auch Uruguay löste mit einem 3:0-Sieg gegen Peru das Ticket zur WM-Endrunde, ebenso wie Kolumbien mit 3:0 gegen Bolivien.

Porträt von krone Sport
krone Sport
