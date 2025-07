Moretti fuhr mit Lkw beim Festspiel-Fest vor

Fackeltanz war wieder Blickfang

Ebenfalls viel Raum benötigten die rund 100 Brauchtumstanzgruppen-Paare in der Nacht am Residenzplatz. Sie zeichneten mit ihren Fackeln 13 verschiedene Figuren in die Nacht. Das Bläserensemble der Militärmusik Salzburg sowie die Stadtmusik Salzburg sorgten für den musikalischen Rahmen. Die Bürgergarde der Stadt Salzburg stand in ihren historischen Uniformen Spalier für die zahlreichen Festgäste.