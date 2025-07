„Jeder Meter in den Werkstätten ist umkämpft“

„Für den Malersaal gab es in den 80ern schon Pläne, ihn in den Berg zu verdoppeln“, so Crepaz. Die Tapezierer mussten für Näharbeiten schon ins Foyer ausweichen. „Jeder Meter ist umkämpft“, so Horst Junger, Leiter von Malersaal und Bilderhauerei. Der Feinschliff von Requisiten läuft noch. Ein Regal wird gerade gebeizt, ein Detail in Styropor geschnitzt.