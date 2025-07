Da Capo in Salzburg für das Phänomen Jedermann

Seit Monaten sind die Karten ausverkauft. Wie jedes Jahr. Und in diesem Jahr in der nunmehr 105. Auflage. Die Strahlkraft des Hugo-von-Hofmannsthal-Stücks vom Leben und Sterben des reichen Mannes ist ungebrochen. Ab Samstag spielt den Jedermann erneut Philipp Hochmair in der wiederaufgenommenen Inszenierung des Kanadiers Robert Carsen.