Pickerl auf Verkehrsschildern sorgen für Ärger

„Also ich will nicht in der Haut dieses Aufklebers stecken“, schreibt ein krone.at-Leser unter den Bericht über den Brückeneinsturz in Linz-Auwiesen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Schild mit der maximalen Durchfahrtshöhe der Fußgängerüberführung beidseits mit Stickern einer Fußball-Fangruppierung überklebt worden war (Foto rechts).