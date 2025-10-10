Wende in Prozess um schwere Körperverletzung

Erneut schwanger geworden

Danach sei sie mit dem Telefon davongerannt und ohne sein Zutun gestürzt. Am Tag der Fehlgeburt hätte er sie sogar ins Spital begleitet. Ein halbes Jahr später wäre sie erneut von ihm schwanger geworden, doch auch dieses Kind kam nicht zur Welt. Die Ungarin und er würden nach wie vor eine aufrechte Beziehung führen und sich jedes Wochenende in ihrer Wohnung treffen.