„Brauchen wir wirklich so viele Supermärkte?“

„Krone“: Wie würden Sie die Lage des Lebensmittelhandels beschreiben und begründen?

Christoph Teller: Es gibt kaum eine Branche, die einen so großen Einfluss auf unser tägliches Leben hat. Der Lebensmitteleinzelhandel ist in Österreich seit Jahren ein stark konzentrierter Markt. Aktuell steht er zwischen mehreren Fronten. Einerseits steigen die Energie- und Personalkosten, und neue KV-Verhandlungen stehen potenziell bevor. Weil davon aber auch Produzenten und Zulieferer betroffen sind, erhöhen sich auch die Einkaufspreise. Andererseits wünschen sich Politik und Konsumenten niedrige Preise. Das bringt den Handel in eine schwierige Lage, in der die wirtschaftlichen Spielräume immer kleiner werden – für große Ketten ebenso wie für viele kleinere Händler.