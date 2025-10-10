Rätsel um Geld-Diebstahl von Balleinnahmen

Böses Erwachen nach einer glitzernden Ballnacht – aber nicht, weil zu viel Alkohol konsumiert wurde, sondern weil etwas fehlte: Beim Maturaball der HAK/HAS Bad Ischl wurden zu später Stunde alle Einnahmen und das Wechselgeld gestohlen. Und das waren immerhin fast 4700 Euro, die eigentlich unter den Mitgliedern des Organisationsteams aufgeteilt werden sollten. Die Schülerinnen und Schüler wollten sich gegenüber der „Krone“ zwar nicht äußern, aber klar ist, dass das Geld in einer Dose in der Künstlergarderobe des Kongresshauses verwahrt war.