5000 Euro fehlen

Rätsel um Geld-Diebstahl von Balleinnahmen

Oberösterreich
10.10.2025 11:00
Im Kongresshaus in Bad Ischl fand der Ball statt. (Symbolbild)
Im Kongresshaus in Bad Ischl fand der Ball statt. (Symbolbild)(Bild: Hörmandinger Marion)

Fast 5000 Euro verschwanden in einer rauschenden Nacht in Bad Ischl. Wer und wann das Geld genau gestohlen wurde, ist nicht klar. Klar ist allerdings, dass es schon zum zweiten Mal passierte, denn auch 2018 verschwanden die Einnahmen spurlos in der Ballnacht. 

Böses Erwachen nach einer glitzernden Ballnacht – aber nicht, weil zu viel Alkohol konsumiert wurde, sondern weil etwas fehlte: Beim Maturaball der HAK/HAS Bad Ischl wurden zu später Stunde alle Einnahmen und das Wechselgeld gestohlen. Und das waren immerhin fast 4700 Euro, die eigentlich unter den Mitgliedern des Organisationsteams aufgeteilt werden sollten. Die Schülerinnen und Schüler wollten sich gegenüber der „Krone“ zwar nicht äußern, aber klar ist, dass das Geld in einer Dose in der Künstlergarderobe des Kongresshauses verwahrt war.

Die Polizei ermittelt
Das Problem: Zu fortgeschrittener Stunde waren dort nicht nur Mitglieder des Teams, sondern auch viele andere Ballbesucher. Das wiederum macht die Suche nach dem Täter oder der Täterin nicht einfacher. Man kann also nicht einmal ausschließen, dass es ein Übeltäter war, der aus den eigenen Reihen kommt. Die Polizei ermittelt – und das nicht zum ersten Mal.

Schon 2018 passiert
Denn schon im Jahr 2018 wurde – ebenfalls beim Maturaball der HAK/HAS Bad Ischl – eine Geldkassette mit den Einnahmen und dem Wechselgeld aus der Künstlergarderobe des Kongresshauses gestohlen. Auch damals waren es beinahe 5000 Euro, und ein Täter konnte nicht ausgeforscht werden. In Sachen sicherer Geldverwahrung hat man also offenbar noch Nachholbedarf.

Kurioser Fall in Enns
Ganz anders endete hingegen ein ähnlicher Fall in Enns. Dort verschwanden im Jahr 2020 auch alle Einnahmen des Maturaballs des BRG – ebenfalls rund 5000 Euro. Damals fehlte allerdings nach dem Einwurf des erwirtschafteten Geldes in den Nachttresor eine der vier Geldtaschen. Die Polizei ermittelte, Schüler gerieten in Verdacht. Zwei Jahre später dann aber die große Wende: Die Tasche wurde plötzlich doch noch gefunden. Das Geldkuvert war hinter dem Drehmechanismus des Nachttresors im Abwurfschacht eingeklemmt gewesen und lag dort zwei Jahre lang

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Oberösterreich

