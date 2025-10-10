Immer weniger Jugendliche machen eine Lehre

Neue Zielgruppen

Im bundesweiten Vergleich bildet Oberösterreich nach wie vor die meisten Lehrlinge aus – laut AMS unter anderem wegen der starken Exportorientierung und des daraus resultierenden großen Fachkräftebedarfs. Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, will neue Zielgruppen für die Lehre gewinnen: „Speziell für AHS-Maturanten ist die Form der dualen Ausbildung eine tolle Möglichkeit, sofort erfolgreich im Berufsleben durchzustarten, verbunden mit einer kompakten, praxisgerechten Qualifikation und langfristig interessanten Perspektiven.“